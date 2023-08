Eindhovense inbreker was danig onder invloed: ‘Ik moest aan de recherche vragen wat ik heb gedaan’

Bijzondere week én opmerke­lijk debuut voor PS­V-aan­winst Jerdy Schouten: ‘Had ik niet verwacht’

Hij had pas twee keer met zijn nieuwe teamgenoten getraind en speelde ook nog eens op een positie waar hij amper ervaring heeft. Jerdy Schouten (26) kende zaterdagavond een bijzonder debuut voor PSV, zoals hij toch al een hectische week achter de rug heeft. ,,Ik had dit niet per se verwacht toen ik wakker werd.”