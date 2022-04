Eindhovense politiek alsnog geïnformeerd over verscherpt toezicht van de provincie

Overleg met provincie

Vorig jaar constateerde de provincie al dat Eindhoven te laat was met het uitvoeringsprogramma en evaluatieverslag. Het jaarverslag over 2020 was bovendien onvolledig. En dit jaar komt de provincie tot de conclusie dat het uitvoeringsprogramma wederom te laat is afgerond en dat er geen actueel beleidsplan meer is. Eindhoven is daarmee een uitzondering in Brabant.