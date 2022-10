Eindhovense presenteert tweede verhalenbundel: ‘Lisette's letterconfetti’

,,Verhalen met een twist, bedoeld om de lezer te laten (glim)lachen”, aldus de Eindhovense. Ook serieuze onderwerpen komen in ‘Lisette’s letterconfetti’ aan bod, zoals de ernstige ziekte waar haar man aan leed, maar heeft overwonnen. ,,Iets waar we allemaal, vroeg of laat, jamer genoeg in onze omgeving mee te maken krijgen”, aldus Weekers.

Andere onderwerpen in de bundel zijn: ‘The King and I', ‘Oma-spam’ en ‘Rijmelarij'. Veel van de verhalen spelen zich af in Eindhoven.

Willem-Alexander

De boekpresentatie bij café Kraaij & Balder begint om 14.00 uur, de entree is gratis. Het boekje is te koop à 17,50 euro. De Eindhovense schrijfster leest zelf ook voor uit haar werk. Dat deed ze vorig jaar ook, aan koning Willem-Alexander tijdens Koningsdag in Eindhoven. Toen won ze een verhalenwedstrijd van omroep MAX.

Weekers heeft inmiddels al heel wat korte verhalen en gedichten op haar naam staan. Ook schreef ze in het verleden stukjes voor de rubriek Mijn ED in het Eindhovens Dagblad.