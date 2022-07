Eindhovense rocklegende Peter Koelewijn verkoopt zijn muziekrechten: ‘Heel tevreden met deze deal’

column Dat eerste verhaal kostte drie dagen tijd en een halve boom aan papier

Ze zijn te herkennen aan het geluid. Sommige journalisten tikken namelijk heel hard op de toetsen. Dat hoeft niet, want slechts een lichte aanraking is op een laptop al voldoende, maar zij tikten hun eerste stukjes op een Adler. Of een vergelijkbare typemachine. En je had veel kracht nodig om die letters op het papier te krijgen. En ja, ik ben er ook zo eentje die de toetsen pijnigt en vandaag doe ik dat voor het laatst op deze plek, want ik ga met pensioen.

8 juli