Eindhovense stadhuis voortaan gemeentelijk monument, net als dertig andere gebouwen

Érick Gutiérrez lijkt op weg naar de uitgang bij PSV: middenvel­der kan terug naar Mexico

Het Mexicaanse Chivas Guadalajara is bezig om PSV-middenvelder Érick Gutiérrez terug te halen naar Mexico. De 28-jarige ‘Guti’ staat open voor de interesse en is al even in gesprek met de club uit de tweede stad van zijn geboorteland.