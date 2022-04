Eindhovense studenten gered door loeiende rookmelders: ‘Peuk waarschijnlijk oorzaak brand’

UpdateEINDHOVEN - Het gaat nog maanden duren voordat elf studenten terug kunnen naar hun studentenhuis, waar vrijdagochtend brand uitbrak. Het vuur ontstond bij een matras in een van de twee zolderkamers van het pand aan de Korianderstraat in Eindhoven. Waarschijnlijk was een sigaret de boosdoener.