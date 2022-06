Eindhovense studenten houden barbecue voor de buurt: ‘We maken niet alleen maar herrie’

Even na 18.00 uur betreden de bewoners van de Roeklaan in het Villapark – een voor een – de achtertuin van het studentenhuis op nummer 10. Het pand telt zeven vrouwelijke bewoners. ,,Een kippenhok”, zegt Marit Tesselaar gekscherend. Haar huisgenoten lachen. ,,Er heeft zelfs een decibelmeter in de tuin gehangen”, vult Blom van der Toom aan, ,,om ons lawaai te meten.”