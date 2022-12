Eindhovense virtuele derailleur schakelt naar de top; start-up haalt miljoenen op

Eindhoven­se verdachten ‘planden geen terroristi­sche aanslag’

EINDHOVEN - Ze waren geïnteresseerd in ideeën van IS en andere extremistische islamitische groeperingen. Maar dat wil niet zeggen dat negen Eindhovense terrorismeverdachte plannen maakten om aanslagen te plegen of dat ze IS aanhangen.

29 november