Eindhovense vrouwen genomineerd voor Award ‘Brabantse Vrouw in de Media’

De Awards, die per provincie worden uitgereikt, zijn een initiatief van sprekersbureau ZijSpreekt en van de database Vaker in de Media. Doel is vrouwelijke experts en rolmodellen aan te moedigen om zichtbaar in de media te zijn en redacties aanmoedigen om hen vaker dat podium te bieden.

Borstkanker vroegtijdig opsporen

Paulette Kreté wist afgelopen jaar veelvuldig in het nieuws te komen met haar missie: borstkanker vroegtijdig en pijnloos kunnen opsporen met de Early Warning Scan (EWS). Het apparaat is ontworpen en ontwikkeld voor haar echtgenoot Tom Sanders, en wacht nu op de volgende fase: het wetenschappelijk testen. Kreté is voorzitter van stichting YvYa, die meehelpt met de ontwikkeling van de EWS en daarvoor gelden bijeen probeert te brengen. Ervaringsdeskundige Kreté schreef ook een openhartig boek over haar ziekte. In een interview in het ED zei ze: ,,Waar we naartoe willen is dat alle vrouwen in Nederland van jongs af aan een of twee keer per jaar gescand worden, alsof ze naar de tandarts gaan.

Volledig scherm Sawinah Roctus: het is tijd voor wat anders. © Juan Vrijdag / DCI Media

Sawinah Roctus is onder meer theatermaker, marketingmanager, was Best Drag Artist of Brabant 2021, en 1st Runner-Up Miss Diversity Netherlands 2022. Ze vraagt met haar deelname aan miss-verkiezingen aandacht voor diversiteit, inclusiviteit, het milieu en mentale gezondheid. ,,Ik wil laten zien dat missverkiezingen zoveel meer zijn dan alleen mooi en lang zijn. het is tijd voor verandering”, zei ze afgelopen jaar in een interview in deze krant.

24Kitchen

De Eindhovense horeca onderneemster Eveline Wu maakte vorig jaar haar debuut als tv kok bij 24 Kitchen met Eveline’s Asian Streetfood. Ze heeft zo’n tien restaurants in en buiten Eindhoven, waaronder drie Mood-restaurants en een restaurant in het Stadspaviljoen in Eindhoven. Een eigen kookshow was altijd al een droom, bekende ze eerder in deze krant, maar ze had er door de drukte met haar restaurants niet eerder tijd voor.

Tot en met 14 januari kan er per provincie gestemd worden op vrouwindemedia.nl. De winnaar komt vervolgens op de nominatielijst voor de landelijke Vrouw in de Media Award 2022.

Volledig scherm Eveline Wu. © Kees Martens/DCI Media