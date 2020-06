Eindhovense vrouwen op leeftijd verkracht door 21-jarige bekende

Soap rond huisarts Hoevenaars duurt voort: opvolger stopt en patiënten weer naar andere praktijk

14:59 EINDHOVEN - De chaos rondom de praktijk van de Eindhovense huisarts Ronald Hoevenaars is compleet nu ook zijn opvolger Aryan Malyar zijn handen aftrekt van zijn praktijk De Oude Toren in Woensel. Volgens Malyar is er wel een andere praktijk in Woensel die de patiënten overneemt maar een naam wil hij nog niet bekendmaken.