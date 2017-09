Eindhovense zwerver zocht 'onderdak in de bak'

DEN BOSCH - De Eindhovense verslaafde zwerver Adam van den H. maakte het de rechters dinsdagmorgen niet moeilijk. Een strooptocht door het Eindhovense centrum, waarbij hij op een augustusdag winkelruiten ingooide bij de Hema, de Björn Borg en Jack & Jones gaf hij meteen toe. Nee, hij is geen dief. Hij was net drie dagen vrij en wilde weer ‘terug naar binnen’.

Het is een truc die hij al vaker gebruikte. Zwervend en gebruikend leven bevalt hem (34) niet meer. Al die drugs, het schiet niet op en echte hulp vindt hij niet. Dat merkte hij in mei, toen hij in de parkeergarage van de Heuvel Galerie wilde slapen maar werd weggejaagd. ,,Ik zie je zo”, zei hij tegen de politie en gooide een ruit in bij een restaurant.

Dorst

De gastvrijheid van justitie duurde twee maanden, toen kon hij weer de straat op. Dat ging meteen fout: dealers vonden hem en anderen joegen hem op. ,,Ik ga maar weer naar binnen”, besloot hij en gooide net zo lang stenen door winkelruiten totdat hij mee mocht. De officier vroeg zich af of hij echt niks wilde stelen. Adam bekende dat de modezaak wel mooie jassen had, maar ,,de ruiten in het centrum lijken wel kogelvrij glas, ik kreeg er geen gat in". Wel pikte hij bij een friettent een Calyppo-ijsje: ,,ik had dorst.”