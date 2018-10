Eis: vier jaar cel voor 'oude viezerik' vanwege misbruik 8-jarig meisje

Dat laatste vond officier van justitie Janine Kramer ook. Want B. mag dan op gevorderde leeftijd zijn, de kans op herhaling valt niet uit te sluiten. Een psycholoog heeft de stoornis pedofilie bij hem vastgesteld. Twintig jaar geleden was B. al eens bij een soortgelijke zaak betrokken. Destijds werd hij niet vervolgd. B. moet zich wat Kramer betreft nu verplicht laten behandelen. Ze neemt hem zijn ge-maar zeer kwalijk. ,,B. probeert ook de schuld in de schoenen van een 8-jarig meisje te schuiven, we zien dat vaker in misbruikzaken. Ik vind het ongeloofwaardig en het maakt me boos.''



Kramer eiste 48 maanden cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk. B's advocaat wees op de broze gezondheid van zijn cliënt, die onlangs in gevangenschap een hartinfarct heeft gehad.



B. vertelde de rechtbank dat de relatie met zijn vriendin en kinderen nog goed was. ,,Ze zijn allemaal kwaad op mij, maar ik denk dat ze nu wel hier zijn. Ik weet dat niet zeker, omdat ik nog niet de zaal in heb durven kijken.'' Toen B. dat toch deed, zag hij slechts één bekende, de moeder van het slachtoffer.