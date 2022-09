Elektronicabedrijf Neways gaat groeifase in met andere leider: oud-Fokkerbaas Büthker volgt Stodel op

Barbecue, dierenge­lui­den en (niet) slapen in de Philips­dorp speeltuin

Eindhoven - Hoe bijzonder is het, om als kind na sluitingstijd te blijven spelen in de speeltuin en er ook nog te blijven slapen in een tent! Dat geeft echt een superspeciaal gevoel, vertelt Sanne van Bekkum, een van de vrijwilligers bij speeltuinvereniging Philipsdorp.

4 september