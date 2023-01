Elfrink & De Mos | Aad geeft Van Nistelrooij advies: ‘Gutiérrez erin en Simons op links’

Het ging de afgelopen week nog veel over het gemis van Cody Gakpo. De Mos vindt dat ‘de media’ daar niet steeds op moet terugvallen. En op de vraag of PSV zou moeten investeren om het vertrek van de Eindhovense linksbuiten op te vangen? ,,Nee, PSV heeft de oplossing is huis. El Ghazi is dat niet. Guti en Simons, dat is de oplossing. Als je met Sangaré en Guti speelt, Veerman daarvoor en Simons op links, dan ben je er.”