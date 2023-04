Elfrink & De Mos |‘Het kan best zijn dat PSV voor de derde keer achter elkaar tweede wordt’

Pover PSV maakt op benauwde avond een einde aan het be­kersprook­je van Spakenburg

Ze zagen het in Spakenburg als de wedstrijd van de eeuw, maar PSV deed met pijn en moeite wat het moest doen en beëindigde het succesverhaal van de amateurclub. Het werd 1-2 voor de ploeg van Ruud van Nistelrooij, die verzekerd is van een plekje in de bekerfinale op 30 april.