Elfrink & De Mos | Over mogelijke nieuwe aanwinst Thorgan Hazard: ‘Zou oppassen met middelmaat’

De verkoop van festival­tic­kets loopt storm

EINDHOVEN – Er is afgelopen week een stormloop op festivaltickets ontstaan. Organisator Par-T verkocht de afgelopen weken al bijna de helft van de kaartjes voor de festivals Harmony of Hardcore op zaterdag 27 mei en 7th Sunday Festival op zondag 28 mei. Beide festivals in Erp bij Veghel trekken samen zo’n 90.000 bezoekers.

28 januari