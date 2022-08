Elk voorjaar een explosie van kleuren in de dahliatuin

EINDHOVEN - De poort van de dahliavereniging Maria Middelares in Genneper Parken staat elke donderdagvond in augustus open voor belangstellenden. Om te genieten van de Mexicaanse bloem met talloze varianten.

Walter Coolen had sinds zijn pensionering begin vorig jaar al het idee om zich aan te sluiten bij de dahliavereniging. Vijf maanden geleden zocht hij contact in de verwachting dat er een wachtlijst voor nieuwe leden zou zijn. ,,Dat viel mee, want in 2020 waren er door het natte voorjaar veel bloemen verloren gegaan, waardoor een aantal mensen er de brui aan had gegeven.”

Eerst een stukje geschiedenis: In de rijke Roomse jaren had menige katholieke kerk een eigen dahliatuin, zodat voor de Heilige Mis het interieur kon worden opgefleurd met vooral witte en gele dahlia’s. Zo ook de parochie Maria Middelares met de kerk aan de Tinelstraat in het stadsdeel Gestel.

In groengebied Gennep

In 1954 kwam het zelfs tot een heuse vereniging, met aanvankelijk alleen maar mannen als lid. Toen de kerk in 1993 werd gesloopt, kreeg de vereniging de kans om tegen een symbolisch bedrag een stuk grond in groengebied Gennep te pachten. Sindsdien ligt de tuin verscholen tussen het preHistorisch Dorp en de Genneperweg.

Coolen vertelt samen met penningmeester Leonie Willems over de talloze varianten van de van oorsprong Mexicaanse dahlia. Met een doorsnee van enkele tot wel twintig centimeters, kleuren van wit tot donker fluweelachtig rood. Waterlelie, cactus, zelfs orchidee-achtige dahlia’s. De ruim vijftig leden hebben allemaal één of twee bedden van elk één meter breed en tien meter lang. Er is nog plaats voor belangstellenden. De contributie hoeft geen probleem te zijn: 35 euro per jaar plus vijftien euro per bed voor de biologische mest.

Leonie Wilems en Walter Coolen:

Kijkend over de kleurenzee valt moeilijk voor te stellen dat het in de winter een kale akker zal zijn. ,,In november maken we alle bedden leeg”, zegt Coolen. ,,Iedereen graaft zijn (of haar, want anders dan in de jaren vijftig gaat het nu vooral om vrouwen, red.) bollen op om ze thuis droog en vorstvrij te bewaren. Daarna komt de boer van de Genneper Hoeve alles omploegen. In maart hebben we dan twee werkdagen voor bemesting en komt er een bloementeler met adviezen en zo nodig nieuwe bollen.”

Niet prikken, zoals rozen

Ook Willems raakt niet uitgepraat over haar bloemen. Ze vertelt over het stekken, zodat je ook zonder bollen een nieuwe dahlia kunt laten groeien. En over het dieven, waardoor de plant een sterke lange stengel met één grote bol ontwikkelt. En dat ze niet prikken, zoals rozen. Ze heeft de liefde niet van vreemden: haar moeder was bijna altijd met bloemen bezig.

Coolen vond als kind dahlia’s vreselijke bloemen, maar verhaalt nu over de explosie van kleuren in een paar weken tijd. Daar kan hij van genieten, net als van de locatie tussen de prehistorie, ecologische boerderij, watermolen en het Genneper groen.

De poort staat nog open op donderdagen 11, 18 en 25 augustus van 18.30 tot 20.30 uur en zondag 11 september van 13.00 tot 16.00 uur.