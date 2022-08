Enorm tentenkamp in opbouw in Eindhoven, slaapplek voor zo’n 2500 studenten tijdens introductie

In voorgaande jaren bivakkeerden de studenten tijdens de introductie onder andere in het Klokgebouw in Eindhoven. ,,Maar die locatie werd te klein, het aantal studenten dat zich inschrijft voor onze opleidingen wordt steeds groter,” aldus Mandy van Baardwijk, lid van het team dat de Fontys-introductie organiseert.

Op de fiets naar de stad

De Eindhovense studenten gebruiken de camping volgende week als uitvalsbasis voor evenementen en uitstapjes in de stad, zoals een kroegentocht. Ook is een festival in Tilburg onderdeel van de introductieweek.

Op de camping zelf kunnen studenten deelnemen aan sportlessen en op enkele dagen is er ook een muziekfeest tot middernacht in een feesttent. Het terrein met de tenten ligt dichtbij de woonwijk Meerhoven. De bewonersvereniging is al geïnformeerd over de komst van de camping, aldus Van Baardwijk. ,,Als de studenten naar de stad gaan voor hun activiteiten dan is het de bedoeling dat ze dat zoveel mogelijk met hun eigen fiets doen. Of ze moeten één van de buslijnen richting de stad pakken die vertrekken in de wijk.”