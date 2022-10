Enorme actie tegen Eindhovense drugsbende: negen aanhoudingen, wapens, drugs en veel contant geld

Eindhovena­ren kunnen meedenken over plekken voor extra laadpalen: ‘Volgend jaar al 500 palen erbij’

EINDHOVEN - Het aantal stekkerauto’s in Nederland groeide in de afgelopen drie jaar van 100.000 naar ruim 300.000. Om aan de groeiende behoefte aan openbare laadpalen tegemoet te komen, gaat Eindhoven dat aantal de komende jaren fors uitbreiden. En inwoners kunnen zelf aangeven waar de palen moeten komen. Of juist niet.

14 oktober