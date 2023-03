Erespeld voor Marianne Bakker uit Veldhoven

PSV heeft Ricardo Pepi van FC Groningen op de korrel

In de speurtocht naar aanvallende opties voor komend seizoen is PSV al volop bezig. Meerdere spelers zijn in beeld om de selectie voor seizoen 2023-2024, waarbij eerder al de namen van Milan van Ewijk (sc Heerenveen) en Ramiz Zerrouki (FC Twente) zijn gevallen.