Eric kan niet zonder zijn fiets en die is gestolen. Wie o wie heeft hem gezien of weet waar hij is?

Mohamed Nassoh ontpopt zich als schaduw­schut­ter bij de PS­V-beloften

Jong PSV kwam maandagavond niet veder dan een 3-3 gelijkspel tegen AZ. Het duel tussen de nummer twaalf en de nummer acht in de Keuken Kampioen Divisie leek in een zege voor Jong PSV te eindigen, waarbij Mohamed Nassoh matchwinnaar zou worden. Hij maakte de 1-0 en 3-2 voor Jong PSV, dat ook Jason van Duiven zag scoren. In de slotfase maakte AZ alsnog de gelijkmaker en dat was niet onverdiend.