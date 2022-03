Erik en Sandra Lommers kregen allebei leukemie in 2019; Sandra is er nog maar Erik overleed

Baf, alsof er een bom viel. Zomaar, out of the blue, kreeg Erik Lommers telefonisch te horen dat hij kanker had. Het was vrijdagmiddag 6 september 2019. Een arts uit het MMC Veldhoven belde, omdat Erik voor een routinecontrole voor iets anders bloed had laten prikken. Alle alarmbellen waren afgegaan in het lab. ,,U heeft kanker, we weten alleen nog niet welke vorm’’, zei de hematoloog. Sandra: ,,We waren verslagen en verdrietig. We hebben gehuild, en toen deed Erik wat hij altijd deed: hij verzamelde kennis en hij ging open-minded het gesprek aan. En hij ging vol gas de behandelingen in.’’