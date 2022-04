Ervaring Die Staat kijkt al tien jaar om naar de meest kwetsbare Eindhovenaren

Eindhoven - In de Ontmoetingskerk werd afgelopen donderdag het 10-jarig jubileum gevierd met een symposium van Stichting Ervaring die Staat. Een bijzondere locatie voor een Stichting die, zo zeggen ze zelf, als enige Eindhovense organisatie binnen de Maatschappelijke Opvang is ontstaan vanuit de behoeften van de mensen van de straat.

Els Keet, directeur van Stichting Ervaring die Staat (EDS): „ Wij geloven dat je moet luisteren naar wat mensen willen. Ze moeten het zelf doen, maar wij geven hen vertrouwen. We laten merken dat wij in hen geloven, want als je iemand opgeeft geeft hij of zij zichzelf ook op. Door te vertrouwen ontstaat er verbinding en met die verbinding zijn we in staat om deze mensen te helpen.”

Meest kwetsbare Eindhovenaren

EDS bied sociaal kwetsbare medeburgers, jong en oud, in Eindhoven een veilige haven, een plek om tot rust te komen, om te herstellen. Naast dagbesteding zijn er ook zelfbeheerwoningen waarin mensen weer leren wonen om vanuit hier door te stromen naar een eigen woonplek. Verder is er een outreachend team dat is gericht op de moeilijkst bereikbare inwoners. Door presentiebenadering, dit houdt in dat deze groep mensen gezien wordt, serieus wordt genomen en het meest belangrijk niet in de steek wordt gelaten.

Quote Als we aan de ‘Ronde Tafel’ zitten, de plek waar we ons wekelijks overleg hebben, dan mag iedereen aanschui­ven Maya, Teamleider Ervaring Die Staat

Maya is teamleider wonen bij EDS: „ Het mooie aan mijn werk is dat ik mijzelf als instrument zie. Ik kan het gesprek aangaan en luisteren, iedereen heeft zijn eigen verhaal. Als we aan de ‘Ronde Tafel’ zitten, de plek waar we ons wekelijks overleg hebben, dan mag iedereen aanschuiven. Je kwetsbaar opstellen is soms moeilijk, maar om er juist dan voor elkaar te zijn, dat is puur en echt. Die ‘Ronde tafel’ is trouwens inmiddels een grote kring geworden”, lacht ze. ,,Onze ‘familie’ groeit maar door.”

Nooit veroordeeld

Laurens vertelt tijdens het symposium zijn verhaal. Hij was zelf ooit verslaafd en is door diepe dalen gegaan. Bijna dakloos en alles kwijt werd hij door een vriend geattendeerd op EDS. Na een gesprek met Els Keet kreeg hij de kans om in een van de zelfbeheerwoningen te komen wonen. En nu is hij sinds januari 2020 werkzaam als begeleider dagbesteding. Laurens: „ Wat mij het meest is bijgebleven is dat ik nooit werd veroordeeld, ik mocht mezelf zijn. Als ik een terugval had, was daar iedere keer opnieuw de uitgestoken hand. EDS staat naast je met liefde, vertrouwen en respect.”

Tijdens het symposium worden er filmpjes vertoond van vrijwilligers, oprichters, deelnemers, werkers en betrokkenen van het eerste uur. Een van de vrijwilligers is Nico. „Weet je, we zijn eigenlijk te klein. We moeten groter worden zodat er nog meer mensen kunnen helpen. Dat zou een mooi doel zijn voor de aankomende 10 jaar.”