Ervaringsdeskundigen getuigen in theatervoorstelling: ‘Je ziet en voelt dat ze het zelf hebben meegemaakt’

Neos helpt dak- en thuislozen een perspectief op te bouwen. Daarbij zijn ervaringsdeskundigen belangrijk. Zij bieden lotgenoten vertrouwen, weten hoe het voelt om weer terug te vallen in verslaving of gebrek aan zelfvertrouwen, in angst voor bureaucratie of autoriteit. En helpen hen om toch een weg omhoog te vinden. Daarvan getuigen zij in de theatervoorstelling Burst Your Bubble.

Wilma is ervaringsdeskundige bij Neos. Ze vertelde aan Ton Feijen, gepensioneerd stafmedewerker, dat ze haar ervaringen met problemen én herstel graag met anderen zou delen. Hij betrok theatermaker Anemoon Langenhoff erbij. Zo ontstond het theaterstuk Burst Your Bubble. Vanavond en morgenavond zijn er voorstellingen in de Effenaar. ,,We laten de buitenwereld zien wie wij zijn en wat wij kunnen, dat we meer zijn dan een probleem, dan een kostenpost”, zegt Wilma.

Ook zonder blowen plezier

Mohamed is in de uitgaanswereld bekend als DJ MO. In de voorstelling reageert hij met zijn muziek op de sfeer van de avond én hij vertelt over zijn vroegere leven. Over zijn jeugd waarin hij kennismaakt met roken, alcohol, blowen en de uitgaanswereld. ,,Ik heb nooit in een park hoeven slapen, maar ben wel afhankelijk geweest van een slaapplaats bij vrienden. Nu drink en rook ik niet meer en ik heb gemerkt dat ik ook zonder blowen plezier kan hebben. Ik DJ inmiddels al jaren op heel mooie plekken in en rondom Eindhoven. Mijn droom is internationaal bekend worden met mijn DJ skills.”

Op haar 14de het huis ontvlucht

Het verhaal van Melissa (28) hakt er ook in. Misbruik, mishandeling, alcohol en drugs, ze kende het allemaal toen ze op haar veertiende het huis ontvluchtte. En kennismaakte met loverboys en als minderjarige werkte in clubs in België. ,,Toch was dit een van de beste periodes in mijn leven. Ik voelde mij geliefd en machtig. Achteraf gezien is dat gekkenwerk op die leeftijd.”, zegt ze. Haar leven is anders nu. Over twee maanden verwacht Melissa haar vierde kind en ze is blij dat ze als ervaringsdeskundige haar ervaringen kan inzetten om anderen te helpen.

Hun verhalen vormen de rode draad in de voorstelling, maar er is meer te beleven. Ervaringsdeskundigen zingen samen met het koor van Lizzie Kean onder meer het lied Ik hou van mij van Harrie Jekkers, anderen tonen hun schilderijen en er is muziek van de Amy Winehouse tributeband Back to Amy.

Geen geschoolde acteurs

,,Het zijn dus geen geschoolde acteurs”, vertelt Langenhoff, die als regisseur de spelers begeleidde bij de repetities in HK1, het activiteitencentrum van Neos. ,,Dat is juist de kracht.” Feijen: ,,Sommigen moeten weliswaar hun teksten vanaf papier voorlezen, maar je ziet en voelt dat ze het zelf hebben meegemaakt wat ze vertellen.”.

De voorstellingen duren van 19.30 tot 23.00 uur. Er zijn nog een paar gratis kaartjes te bestellen via pep-nights-neos.nl.

Volledig scherm 'Eenzaam en vrijheid. Het leven op de straat is heel eenzaam. Maar als iemand mij vraagt wat ik mis van de straat, dan is het de vrijheid. Het is lastig uit te leggen. Ook al heb je niks, en is het heel verdrietig, toch ligt de wereld aan je voeten.' © Kim

Een foto-expositie en een theatervoorstelling. Voormalig dak- en thuislozen geven inzicht in de donkere tijden die ze hebben gekend én ze getuigen van hun weg omhoog.

Eindhoven, de stad van design en technologie. Het centrum van vooruitgang en toekomst. En...Eindhoven, de stad van zo’n vierhonderd daklozen. De stad van de tijdelijke slaapplekken op de campus van de TU, van verslaafden in portieken, van leegstaande gebouwen - rauw, donker en koud. Wat is het perspectief langs die rafelranden? Hoe ziet de stad eruit als je jezelf erin verloren hebt?

Donkere en lichte kant

Het is de inleiding van de expositie Point of View die dinsdag wordt geopend op de begane grond van het Atlas-gebouw van de Technische Universiteit. De panelen van de expositie hebben een donkere kant met foto’s van en verhalen over plaatsen in de stad waar daklozen slapen en verslaafden hun drugs gebruiken. De andere kant is licht en toont mensen die de weg omhoog hebben gevonden én hun verhalen.

Twaalf deelnemers aan de dagbesteding van Ervaring die Staat hebben meegewerkt aan de expositie. Vier van hen gingen met een fotocamera de stad in en legden plaatsen vast die voor hen belangrijk zijn geweest. Het resultaat is te zien tot en met dinsdag 12 april. In die periode worden studenten uitgenodigd voor een wandeling op de universiteitscampus. Daarbij leren ze wat er ’s nachts gebeurt op voor hun vertrouwde locaties, op welke plaatsen daklozen getolereerd worden en waar ze goed uit de koude wind kunnen blijven.

Quote Mark vertelt over de tijd dat hij in zijn auto woonde, die hij ’s nachts in het bos parkeerde, waar bekenden hem niet zouden zien

Mark is een van de vier fotografen. Hij vertelt over de tijd dat hij in zijn auto woonde, die hij ’s nachts in het bos parkeerde, waar bekenden hem niet zouden zien. In de auto ook zijn twee katten, mét kattenbak. Kim over haar reis langs Blijf van Mijn Lijf-huizen in Maastricht, Venlo en Eindhoven en het Ritahuis. Daarna heeft ze een tijd op straat geleefd. Nu zijn beiden lid van de Klankbordgroep Dak- en Thuislozen (KDET) en komen ze op voor de belangen van hun lotgenoten.