‘Evacué met schotwond in been afgevoerd’, 100 mensen in tankvliegtuig aangekomen in Eindhoven na vlucht uit Soedan

Eindhoven­se architect Arie van Rangel­rooij (64) overleden

EINDHOVEN - De Eindhovense architect Arie van Rangelrooij (64) is afgelopen weekend overleden. Hij leed al enige tijd aan kanker. Enkele maanden geleden bleek die ongeneeslijk. Van Rangelrooij was met zijn bureau architecten en|en| van groot belang voor de architectuur in de stad.