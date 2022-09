Even spieken op landgoed de Wielewaal in Eindhoven, het kan binnenkort

Levende doodskist niet meer alleen voor de happy few, maar voortaan gewoon bij Dela te koop

EINDHOVEN - De levende doodskist is voortaan voor iedereen die dat wil bereikbaar. Van innovatief project wordt het gemeengoed. De kist is opgenomen in de collectie van Dela, tussen alle andere. Een normale kist, maar dan beter onder de grond.

29 augustus