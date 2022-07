Evoluon blijft er armetierig bij staan; Geen subsidie dus geen nieuw dak voor iconische ‘vliegende schotel’

Sportvisse­rij wil 15 visstei­gers bij Klotputten, zorgen bij GroenLinks Eindhoven

EINDHOVEN - GroenLinks in Eindhoven maakt zich zorgen over de komst van 15 vissteigers in natuurgebied Klotputten in Gestel. Een vergunning hiervoor is aangevraagd door Sportvisserij Zuidwest-Nederland.

30 juni