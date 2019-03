Ex-vrouw en stiefzoon vermoorde Marcel van Hout overgedragen aan België

De Belgische politie kan zich opmaken voor de komst van twee verdachten in de zaak van de Belgische villamoord. De rechtbank besloot vandaag dat de ex van de omgebrachte Eindhovense ondernemer Marcel van Hout en haar zoon worden overgedragen aan de zuiderburen.

De Belgische politie verdenkt de twee van betrokkenheid bij de moord. De Eindhovense ex-vrouw van Van Hout en haar zoon hadden zich eerder verzet tegen overlevering - zoals een uitlevering binnen de EU wordt genoemd - aan België. Sinds hun arrestatie half januari zat Jouhara A. daardoor vast. Het voorarrest van haar zoon Regilio S. was geschorst. Hij mocht de zitting bij de rechtbank van Amsterdam in vrijheid afwachten.

Hij had vandaag wel een weekendtas met spullen meegenomen. Precies wat hij verwachtte, gebeurde namelijk. De rechtbank besloot dat zowel hij als zijn moeder mochten worden overgedragen aan België. Dit is vaak een formaliteit.

Machteloos

De politie in België verdenkt beiden ervan dat ze een bepaalde rol hebben gespeeld bij de moord op Marcel van Hout. Tijdens de zitting ging het verder niet over welke rol dit dan precies zou zijn. Jouhara A. liet wel weten dat ze het liefst zo snel mogelijk wordt overgedragen aan de Belgen: „Dan kan ik tenminste vechten tegen waar ze me van verdenken. Elke dag dat ik nu vastzit, ben ik machteloos.”

Die laatste opmerking is opvallend, aangezien de twee eerder juist ervoor hadden gekozen om de overlevering aan te vechten. Als ze voor de korte procedure hadden gekozen, hadden ze binnen een paar dagen na hun arrestatie al in België gezeten.

Bouwbedrijf

Marcel van Hout werd 22 november 2017 doodgeschoten in zijn villa in Neerpelt. Een maand na de moord op de geboren Eindhovenaar, die in Son een bouwbedrijf had, werden zijn ex-vrouw en zijn klusjesman Roger C. gearresteerd.

Waar Jouhara A. vrij snel weer buiten stond, en later nog een keer kortstondig vastzat, zit C. al dik een jaar vast. Een leugendetectortest zou volgens zijn advocaat Bart Vosters hebben uitgewezen dat de Belg weliswaar een bepaalde rol speelde in de moord, maar in ieder geval niet de trekker overhaalde.