Ex-vrouw van in België vermoorde Nederlander voorwaardelijk vrij

De ex-vrouw van de in Neerpelt doodgeschoten Nederlander Marcel van Hout (51) is vanmiddag na twee dagen hechtenis weer vrijgelaten. Dat melden Vlaamse media. Jouhara A. (45) wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op haar voormalige echtgenoot. De Marokkaanse lanceerde in 2009 de eerste Belgische datingsite voor moslims.

Jouhara A. (45) werd zaterdag opgepakt. De raadkamer liet haar vandaag vrij onder voorwaarden. Die houden meestal in dat een verdachte het land niet mag verlaten en zich beschikbaar moet houden voor politie en/of justitie. De vrouw vond drie weken geleden het levenloze lichaam van haar ex-man nadat ze naar eigen zeggen in zijn villa was gaan kijken omdat niemand hem kon bereiken. Marcel van Hout lag in een grote plas bloed in de keuken. Hij bleek te zijn doodgeschoten. De vrouw waarschuwde de buurman, die de politie alarmeerde. Volgens het openbaar ministerie in Hasselt vertoonde het lichaam van het slachtoffer schotwonden. Eentje zou in het hoofd van het slachtoffer zijn geconstateerd.

Zaterdag werd ook een 47-jarige klusjesman aangehouden die volgens Vlaamse media in zowel de villa van Van Hout werkte als in de nabijgelegen villa van diens ex-vrouw. De klusjesman verschijnt morgen voor de raadkamer. Die bepaalt of hij langer mag worden vastgehouden.

Volledig scherm © fotopersburo Bert Jansen

Plaatselijke singles

Jouhara A. lanceerde in mei 2009 moslimrelaties.be Dit omdat ze al bestaande moslimdatingsites muslimfriends.com en salaamlove. com te internationaal gericht vond. ,,Je kunt als Belgische moslima een leuke knul uit Dubai leren kennen maar dan moet je wel verhuizen als je wilt trouwen", zo verklaarde ze destijds tegenover de krant Het Belang van Limburg. Haar doel was plaatselijke singles bij elkaar te brengen. Daarom richtte haar datingsite zich specifiek op alleenstaande Belgische en Nederlandse moslims op zoek naar een relatie met iemand die in hetzelfde land opgroeide.

De Marokkaanse runde eerder een zonnestudio, een kledingzaak en een schoonheidssalon. Hoe ze de oer-Hollandse Marcel van Hout uit Eindhoven ontmoette, is niet bekend. Hij had meerdere ondernemingen waaronder Universal BV in Son en Breugel, een totaalleverancier voor bouwprojecten. Van Hout bezat twee villa's in Grote Heide, een kerkdorp in het noorden van de gemeente Neerpelt. Zeven jaar geleden brandde een leegstaande woning van hem af na brandstichting.

Drugsonderzoek

De naam van de Eindhovenaar werd volgens de Vlaamse krant Het Nieuwsblad in 2011 genoemd in een drugsonderzoek maar dat leidde niet tot een veroordeling.