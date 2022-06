Explosie in drugslab: het Friese avontuur van Jeffrey (53) en Joey (21) uit Eindhoven eindigde in horror

Militaire onderschei­ding voor gebroeders Beex: ‘Nederland heeft echt iets goed gemaakt, ze vochten op leven en dood met de vijand’

HOOGELOON - De waardering komt een tikje aan de late kant, maar beter laat dan nooit, zo redeneert Kees-Willem Beex (63) uit Lage Mierde. De Engelsen en Amerikanen eerden zijn vader Janus en zijn ome Gerrit in 1945 al als verzetshelden. Nu is de erkenning er ook in Nederland.

19:00