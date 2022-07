Extreem smal en 170 meter hoog, maar hij komt niet in Eindhoven: bouw van Europa’s dunste toren is te duur

met video Fontein op Floraplein Eindhoven ‘bloedrood’ vanwege klimaatcri­sis: ‘Het leven is in gevaar, ook hier en nu’

EINDHOVEN - Liters biologisch bietensap kleuren de fontein op het Floraplein in Eindhoven rood. Daaromheen staan Red Rebels van actiegroep Extinction Rebellion. Om aan te geven dat de klimaatcrisis levensgevaarlijk is en dat we in een noodtoestand verkeren.

8 juli