Familie vermoorde Eindhovenaar verhoogt beloning: ‘We leven al drie jaar in een onzekere hel’

EINDHOVEN - De nabestaanden van de in mei 2017 vermoorde Johan van Boxtel (32) hebben veel over voor de gouden tip die leidt tot de arrestatie van de dader(s). De beloning van 50 mille die zij eerder uitloofden, wordt verhoogd naar 75.000 euro, kondigt de familie aan.

Ook de beloning van het Openbaar Ministerie van 20.000 euro geldt nog steeds. ,,Dat maakt samen 95.000 euro”, zegt Noud van Boxtel, de jongere broer van de vermoorde Eindhovenaar. ,,Het zijn rare tijden nu, met veel onzekerheden vanwege corona. Misschien dat er mensen zijn die, voor het geld, nu wel willen en durven praten.”

Van Boxtel werd in de vroege ochtend van zondag 7 mei 2017 voor zijn woning op de Memlincstraat geliquideerd. Op beelden van een beveiligingscamera is te zien hoe twee mannen uit de struiken komen en hem neerschieten. Even daarvoor, rond half vijf, was Van Boxtel naar het woonwagenkamp op het Orgelplein in Tongelre gereden en na aankomst weer omgekeerd.

Volgens Noud van Boxtel is de familie de wanhoop nabij. De moord houdt hen nog altijd dag en nacht bezig. ,,We leven al drie jaar in een onzekere hel. De politie laat niks los. Ik weet wel dat dat niet kan in verband met het onderzoek, maar het maakt ons wanhopig. We willen dat de daders achter de tralies belanden, dan kunnen we het ook een plekje gaan geven. De hele familie zit er inmiddels doorheen", zegt Van Boxtel. ,,Ik heb geen zin om mijn vader of moeder binnenkort weg te dragen.”

Volgens de politie is het onderzoek niet officieel gesloten, maar staat het op een zeer laag pitje: er wordt niet meer actief onderzoek gedaan. ,,We zijn echt afhankelijk van compleet nieuwe informatie om hier nog verder in te rechercheren", laat een woordvoerder weten. ,,De zaken die er lagen zijn onderzocht, dat heeft helaas niet tot een oplossing geleid.”

Afrekening

De moord op Van Boxtel was waarschijnlijk een afrekening in het criminele milieu. Volgens de politie destijds was de 32-jarige Eindhovenaar mogelijk betrokken bij een of meer hennepkwekerijen. Ook werd hij in december 2016 veroordeeld voor een poging tot brandstichting bij een zonnestudio in Oss.

Noud van Boxtel ontkent met klem dat zijn broer ‘in de wiet’ zat. ,,Hij had daar niks mee te maken, ook niet met andere criminele activiteiten. Hij was juist heel stabiel, wilde gewoon huisje, boompje, beestje.”

Weggelokt

Voor Noud van Boxtel is het duidelijk waarom zijn broer 's morgens vroeg naar het woonwagenkamp reed: hij werd weggelokt om even later op straat te kunnen worden doodgeschoten.

