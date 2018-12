Fan Jordy (22) komt op weg naar PSV- Barça om bij ongeluk: oproep voor staande ovatie

Vorige week woensdagavond reed de 22-jarige Jordy met zijn auto tegen een boom in Netersel, toen hij op weg was naar de wedstrijd PSV - FC Barcelona. Zijn kleine, blauwe personenauto krulde om een boom langs de kant van de weg in het Brabantse dorpje Netersel. Jordy overleed ter plekke aan zijn verwondingen.



‘Jordy, rust zacht’

Het nieuws van het tragische ongeluk kwam hard aan bij de PSV-fans. ,,Vorige week woensdag bereikte ons tijdens de wedstrijd het verschrikkelijke nieuws dat onze mede-supporter Jordy Vogels is omgekomen tijdens een auto ongeluk. Hij was een geliefde verschijning in zijn omgeving en op de tribunes. Jordy, rust zacht.”