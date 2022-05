Fantasievolle en magische creaties maken met afval bij FantaMagie: ‘Ontdekken en bouwen is leuk’

Sam (11) is aan het improviseren. Het materiaal waar hij mee werkt, boeit hem niet, als hij maar kan bouwen. Er staat een blauwe regenton met een pijpleiding. ,,Die ga ik er weer afhalen. Ik heb geen zin om een plan te maken en bouw iets ‘randoms’.

Improviseren en creatief bezig zijn is precies de bedoeling van FantaMagie; Fantastisch en Magisch, spelen vanuit fantasie, zonder dat er goed of fout is.

FantaMagie is woensdagmiddag neergestreken in Speelpark De Splinter op de Rode Kruislaan in Eindhoven-Noord. Het is prachtig, zonnig weer en het bruist van de kinderen. Het voetbalveld ligt vol met gerecycled afvalmateriaal waar de kinderen mee kunnen bouwen. De eerste creaties staan al snel.

Tent maken

Guus (9) schrok toch een beetje toen hij zag dat het voetbalveld bezet was en hij niet kon voetballen. ,,Maar ontdekken en bouwen is ook leuk. We gaan met z’n allen een tent maken.” Zijn maatje Teun (10) is op zoek naar doeken, maar komt terug met matjes die hij met klemmen vastzet. Misha (9) en Ellen (8) zijn naarstig op zoek naar stoelen.

Benjamin (6) is naar onderdelen voor een knikkerbaan aan het zoeken. Alhoewel, beter gezegd een pingpongbaan, want hij heeft twee balletjes gevonden. Dakgoten, verbindingstukken, een wijnrekje en een katrol; al zoekend en passend, rollen de balletjes alsmaar verder. ,,We kwamen net aan en werden meteen hiernaartoe getrokken. Hij knutselt thuis ook graag met gerecycled materiaal. Met zijn vader bouwt hij daar nu een boomhut van”, vertelt moeder Kira Broekmans.

Initiatienemer achter FantaMagie is de Eindhovense Ilona Bijsterveld. Met haar onderneming wil zij het circulair denken stimuleren. Zij loopt rond, maakt een praatje met de kinderen en ouders en met de vraag ‘Wat ben je aan het maken?’, komt de fantasie los bij de kinderen. ,,We kleuren tegenwoordig te veel binnen de lijntjes. Ik zet de deuren van de bus open en de kinderen gaan meteen zelf aan de slag. Door te doen gaan ze spelend ontdekken. Ze gaan op een andere manier naar het afvalmateriaal kijken”, aldus Bijsterveld.

Varkensstal

FantaMagie sluit naadloos aan bij het project ‘Circulair Circus’ van De Splinter. Het bewustmaken van de kinderen wat er met afval mogelijk is. Het project laat zien dat van hun eigen afval, wat ze achterlaten in het park, bouwmateriaal gemaakt kan worden. Zo worden dit jaar platen geperst van plastic doppen voor de nieuwe varkensstal.

,,Vandaag werken ze met restmateriaal en worden ze uitgedaagd om iets te bouwen. Dingen waar je thuis van zegt: wat moet ik ermee? Mooi om te zien wat ze met hun fantasie allemaal maken”, zegt Hugo Jansen, beheerder van De Splinter.