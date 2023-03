Fantasievolle interpretaties van De Nachtwacht in Van Abbe te bewonderen: ‘Schilderen maakt iets los bij mij’

Column Hoe zouden we in 2050 wonen? Opgehokt tussen asfalt en stallen?

Honderdduizend woningen erbij in Zuidoost-Brabant. Plus een minister die vindt dat Eindhoven Airport voorlopig best zonder natuurvergunning kan. En regeringspartij CDA die het in z’n broek doet voor de nieuwe oermoeder der boeren Caroline van der Plas en daarom maar wat graag al dat hinderlijke stikstofgezeur zou vergeten.