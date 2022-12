Faunapassage helpt egels en amfibieën een handje bij oversteek Eindhovense rondweg

EINDHOVEN - Je zult maar als egel of kikker geboren zijn en gezellig een uitstapje willen maken naar de andere kant van de Eindhovense rondweg: van Stadswandelpark naar Genneper Parken bijvoorbeeld. Het gras is immers altijd groener aan de andere kant.

Tot voor kort was dat voor die beestjes vaak onbegonnen werk; de Ring bleek voor hen een nauwelijks te nemen versteende barrière. Sinds kort hebben ze het echter een stuk makkelijker gekregen.

Het tunneltje onder de Boutenslaan is door de gemeente uitgerust met een faunapassage: twee brede stroken grond aan weerszijden van het versmalde weggetje met daarop enorme zwerfkeien, afkomstig uit Scandinavië. Weinig aantrekkelijk voor de mens, maar des te interessant voor salamanders, egels en kikkers. De kosten van de faunapassage bedroegen zo’n 18.500 euro.

Honderd parkeerplekken

De passage in Stratum is overigens niet de eerste in de stad. In het Genderpark zijn er de nieuwe bruggen onlangs ook mee uitgerust. Andere faunapassages zijn te vinden op de Eindhovenseweg en tussen het Aanschot Park en het Henri Dunantpark. Ook op de Anthony Fokkerweg komt er mogelijk een.

De aanleg van de faunapassage in Stratum vormt de afronding van een herinrichting in de afgelopen anderhalf jaar van de omliggende wegen, zoals Alberdingk Thijmlaan. Zo hebben fietsers meer ruimte én comfortabele paden gekregen en werd een honderdtal parkeerplekken aangelegd langs de ventwegen. Uitgerust in grasbetonkeien, ook weer om het kleine dierenspul wat tegemoet te komen.

Nieuw afvoersysteem voor hemelwater

Tegelijkertijd met die operatie is een nieuw afvoersysteem voor hemelwater aangelegd. Sinds jaar en dag werd het tunneltje onder de Boutenslaan namelijk geplaagd door telkens terugkerende, ernstige wateroverlast.

Het oude rioleringssysteem was volgens een woordvoerder van de gemeente ontoereikend voor de vaak enorme hoeveelheden regenwater, onder meer afkomstig van het talud onder de Ring dat bij een hevige regenbui als een spons zijn overtollig water liet lopen. Een bergingsbak onder het tunneltje stroomde daarna vaak over, waarna de trottoirs en fietspaden volledig blank kwamen te staan.

Door het nieuwe watersysteem zouden deze problemen tot het verleden moeten behoren. Het overtollig hemelwater loopt niet meer door een rioolbuis naar de bergingsbak, maar richting de bermen, waar greppels zijn gegraven en dammetjes gemaakt. De rioolbuis is verwijderd, waardoor er minder water in de te krappe bergingsbak terecht zal komen.

Touwbrug voor eekhoorns

Het zal de oplettende voorbijganger niet zijn ontgaan dat de westelijke helft van de faunapassage een tikje breder is dan die aan de andere kant. Volgens de woordvoerder van de gemeente heeft dat alles te maken met het feit dat er in het Dommelplantsoen nou eenmaal meer ‘grondgebonden’ dieren zitten dan in het Stadswandelpark.

Het is de diertjes op meer fronten aantrekkelijker gemaakt een oversteek te wagen. Zo zijn er bewust geen hoge stoepranden toegepast: hier kunnen namelijk kikkers niet overheen. En om eekhoorns tegemoet te komen is er in het Stadswandelpark een heuse touwbrug aangelegd.

Door minder verharding terug te brengen bij de herinrichting, heeft het gebied er zo'n 2500 vierkante meter groen bij gekregen.