FC Eindhoven blijft in wachtkamer; nog geen zekerheid op pole-position play-offs in

Herdenking in Nuenen op 4 mei met taptoe, stilte en Wilhelmus

NUENEN - Ook in de gemeente Nuenen vindt een herdenking plaats op 4 mei ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Europa en in Zuidoost-Azië. Ook worden de slachtoffers van oorlogssituaties en vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog waarbij Nederland betrokken was herdacht.