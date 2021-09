Feestende Helmonder reed met 130 km/u been van vrouw af, komt weg met 5 maanden cel en vecht dat nu aan

Voor Sjoerd Slaaf was ‘Samen Sterk’ het belangrijk­ste

17 september EINDHOVEN - Gewezen raadslid, vrijwilliger en verbinder Sjoerd Slaaf is afgelopen donderdag thuis overleden in het bijzijn van zijn familie. Al in 2019 legde hij zijn werkzaamheden als vrijwilliger neer, omdat de diagnose kanker werd vastgesteld. Ruim vijftien jaar lang heeft hij zich met veel enthousiasme en optimisme hard gemaakt voor veel zaken in Eindhoven. Te veel om alles te benoemen.