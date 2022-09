Fenna uit Riethoven zorgt voor een sprookje voor Martijn in B&B Vol Liefde, dat na de opnames nog veel groter werd

LUMMELEN Doen waar je zin in hebt lijkt makkelijk, maar lukt alleen als je alles wat ‘moet’, parkeert

EINDHOVEN - Lummelen, wat rondhangen, een beetje niks doen: soms bestaat er niets beter dan dat. Want, zo merkt verslaggever Simon Rood, dan kun je lekker precies doen waar je zin in hebt. Je moet wel even je best doen om alles wat zogenaamd moet, te parkeren.

10:00