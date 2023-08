Fietser met spoed naar het ziekenhuis na ongeluk in Eindhoven

Vrouw (80) op klaarlich­te dag beroofd in Eindhoven, dader gaat er met haar handtas vandoor

EINDHOVEN - Een 80-jarige vrouw is dit weekend beroofd op straat in Eindhoven. Dat gebeurde zaterdag even voor 15.00 uur vlakbij een bushalte op de Mercuriuslaan in de wijk Eckart. Dat meldt een betrokken agent. De dader maakte een handtas buit.