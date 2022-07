Fietser zwaargewond bij botsing met auto in Eindhoven, traumaheli opgeroepen

Een schepnet vol verwonde­ring: op zoek naar waterbeest­jes in ’t Heempark in Eindhoven

EINDHOVEN - „Als je de blauwe bolletjes volgt zie je alles”, vertelt Petra van Leeuwen, vrijwilliger bij ’t Heempark Frater Simon Deltour in de Genneperparken. In ’t Heempark konden kinderen afgelopen zondag op zoek naar waterbeestjes. Langs de route waren diverse plekken waar bewogen vrijwilligers uitleg gaven aan jong en oud over de natuur.

3 juli