File op A67 richting Eindhoven nadat varkenshuiden op snelweg vallen

Wiesen behoudt Michelin­ster: ‘Het is onbeschrij­fe­lijk wat voor een geweldig moment dat is’

12:42 EINDHOVEN - De Michelingids heeft maandag bekend gemaakt welke restaurants weer op een of meer sterren kunnen rekenen. Yuri Wiesen (46), chef-kok en eigenaar van restaurant Wiesen in Eindhoven, kan zich nog goed herinneren dat hij vijf jaar geleden voor de eerste keer een Michelinster kreeg. ,,Ineens sta je compleet in het middelpunt. Pers, interviews, het is één groot circus.” Wiesen behoudt zijn ster.