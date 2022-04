Film met live muziek in Muziekgebouw zal niet concurreren met bioscopen: ‘Dat is niet de opzet’

EINDHOVEN - Met een filmdoek van tien bij vijf meter en een professionele digitale filmprojector wordt de grote zaal van het Muziekgebouw vier tot zes keer per jaar omgebouwd tot bioscoopzaal. Samen met Natlab wordt op eerste paasdag de documentaire Ennio gepresenteerd en dat is het eerste event in deze samenwerking.

,,De wens om samen te werken bestaat al lang en nu doet zich de gelegenheid perfect voor”, aldus Natlab-directeur Ilona van Heeckeren. ,,Ennio Morricone is een van de grootste filmcomponisten aller tijden. Voor aanvang van de film spelen trompettist Eric Vloeimans en cellist Jörg Brinkmann werken van de legendarische componist. Dat vereist natuurlijk om een mooi podium en een goede akoestiek. Dat hebben wij in Natlab niet.”

Film met live muziek

De samenwerking is onderdeel van het ontwikkelplan van het Muziekgebouw. Directeur Edo Righini licht toe: ,,Steeds meer grote concertzalen in Nederland programmeren films met muziek van live orkesten. Die zijn steevast uitverkocht. Wij hebben natuurlijk het symfonieorkest Philharmonie Zuidnederland in huis, dus wij wilden en kunnen deze combinatie ook aanbieden.”

Met de aanschaf van tweedehands apparatuur, een groot scherm en een digitale filmprojector kan het Muziekgebouw aan de vraag voldoen. Righini: ,,Een voordeel van corona is dat dit soort apparatuur vaak tweedehands en goedkoop wordt aangeboden. Goed om in huis te hebben, want normaal huurden we dit vaak.”

Andere samenwerkingen

In de toekomst gaan Natlab en Muziekgebouw vaker de combinatie muziek met film aanbieden. Dat de grote zaal van het Muziekgebouw tijdens deze events met 1200 zitplaatsen dan zomaar de grootste bioscoopzaal van Nederland is, doet volgens Righini niet ter zake. ,,Muziek staat hierbij echt op de voorgrond. Het is zeker niet de opzet om te gaan concurreren met bioscopen. We bieden beeld met een mooie ervaring van live muziek.”

De documentaire Ennio is een pilot. Een ander voorbeeld van het nieuwe format van het Muziekgebouw is een samenwerking met drie basisscholen in Eindhoven. Kinderen zien hun tekeningen terug op het grote scherm onder begeleiding van muziek. ,,We kijken met verschillende podia in de stad waar we kunnen samenwerken", besluit Righini.