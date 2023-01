Filmportretten tonen artistiek toptalent in Eindhoven: The Ruggeds, Niels Hoebers en Tweek-Eek

EINDHOVEN - Dat er in Eindhoven wereldberoemde ontwerpers werken is welbekend. Maar er is veel meer creativiteit in de stad, op hoog niveau. The Creative Handshake laat met filmportretten zien waar Eindhoven trots op mag zijn.

,,Ik dacht altijd dat je als filmmaker in Amsterdam moest zijn als je iets wilde bereiken,” vertelt filmmaker Rosie Zopfi (29). ,,Maar ik heb ontdekt dat er in Eindhoven heel veel gebeurt op artistiek gebied. Het gekke is dat veel mensen dat helemaal niet weten, ook van elkaar niet. Ik denk dat we veel te bescheiden zijn.”

Hoog niveau

Vrijdagavond worden, voor een vrijwel uitverkochte grote zaal in NatLab, de eerste drie videoportretten vertoond die ze samen met cameraman Luke Linssen en producer Simon Bavinck maakte voor haar project The Creative Handshake.

Volledig scherm Rosie Zopfi, Luke Linssen en Simon Bavinck (The Creative Handshake) © Rosie Zopfi

Dansgroep The Ruggeds, stopmotion animator Niels Hoebers en sieradenontwerpers Geertje en Roos Eek werken, ieder op hun eigen vakgebied, op hoog niveau. In de videoportretten laten ze zien wat ze in huis hebben.

Ontmoeten

Met de reeks - er zitten nog meer portretten in de pijplijn - wil Zopfi er ook voor zorgen dat Eindhovense makers elkaar meer ontmoeten. ,,Ik merk dat kunstenaars in Eindhoven vaak niet van elkaar weten waar ze mee bezig zijn, zeker als ze in verschillende disciplines werken. Daarom post ik de video's niet alleen online, maar organiseren we een screening met afterparty. De belangstelling daarvoor is overweldigend. Ik merk dat kunstenaars in de stad dit initiatief echt verwelkomen.”

Rosie Zopfi hoopt dat Eindhoven steeds aantrekkelijker zal worden voor creatieve ondernemers. ,,Hoe mooi zou het zijn als kunstenaars zich graag hier willen vestigen omdat ze denken: in Eindhoven, daar gebeurt het.”

Vr 27/1: screening The Creative Handshake & afterparty, NatLab i.sm. Broet, Kastanjelaan 500, Eindhoven. Info en tickets: natlab.nl

Volledig scherm Still uit videoportret van Tweek-Eek (Roos en Geertje Eek), The Creative Handshake, door Rosi Zopfi © Rosi Zopfi