Financiële kopzorgen dus blijft de hand vaker op de knip, ook tijdens het winkelen in Eindhoven

De nazi’s hebben Henk van de Water (1924-2022) niet klein kunnen krijgen

EINDHOVEN - Henk van de Water ontsnapte in 1942 aan het bombardement op de Philipsfabrieken en overleefde later vlektyfus in concentratiekamp Dachau. De nazi's kregen Van de Water niet klein. Pas donderdag overleed hij in verpleeghuis Peppelrode, 98 jaar oud.

23 september