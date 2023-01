Forse groei klantenbestand Eindhovense Kledingbank: ‘Kleding biedt warmte, maar ook kansen’

EINDHOVEN - Of het aan de oorlog in Oekraïne ligt, de gestegen kosten van levensonderhoud of een hoge energierekening, is niet helemaal duidelijk. Feit is wel dat driehonderd ‘nieuwe’ mensen dit jaar de weg naar de Kledingbank in Eindhoven hebben gevonden. En dat is extreem.