Foto-expo over de mooie momenten rondom dementie

Hoewel Kor van Tatenhove al van jongs af aan fotografeert zette hij pas zes jaar geleden de stappen naar de Fotoacademie in Amsterdam. ,,Het was op een gegeven moment kiezen tussen nu of nooit”, vertelt hij en besloot zijn dromen waar te maken. ,,Een mooie foto is een ding, maar voor mij gaat het ook om het verhaal achter de foto. Dat zat al langer in mijn hoofd, maar ik heb me daar lang te weinig mee beziggehouden. Daar is de afgelopen jaren flink wat verandering in gekomen.”

Ze geniet van kleine dingen

Het dementieproces bij ijn moeder leidde in eerste instantie tot een fotoserie over haar tas, haar houvast, haar steun en toeverlaat. ,,Na het overlijden van mijn vader leefde ze wonder boven wonder weer op, hoewel ze nog steeds verdrietig over zijn dood is", vervolgt Van Tatenhove. ,,Ze geniet weer en nog steeds van kleine dingen in het leven. Ondanks het feit dat haar mogelijkheden natuurlijk beperkter zijn geworden. Dat wilde ik vastleggen. Want ook voor mezelf wil ik niet vergeten hoe zij geniet. Er zijn immers ondanks haar geheugenverlies veel mooie momenten. Het feit dat ze de koffie klaar heeft als ik kom, als ze bij mij komt eten, het rondje om de kerk dat ze dagelijks loopt en ook de dagbesteding. Ze geniet ervan en ik vind het mooi om te zien dat ze zo blij is. Die momenten wil ik met deze serie laten zien.”

Beeldverhaal in drie delen

Het plan werd door de Fotoacademie geaccepteerd als afstudeerproject. Van Tatenhove nam het bruidsportret van zijn moeder als basis en bewerkte dat drie keer voor de drie verschillende ‘hoofstukken’ van zijn beeldverhaal. Het eerste deel noemde hij Vervlogen en verwijst daarin met dromerige foto’s naar het verleden, de mooie dingen waar zijn moeder van hield. In De Ommedraai verbeeldt hij het geheugenverlies met foto's van haar en zijn eigen handen. In deel drie tenslotte, Dromen, laat hij de dromen en wensen zien die ze nog steeds heeft en zet haar bovendien op een roze wolk. De beelden worden ondersteund door een drietal kleine boekjes met behalve afdrukken van zijn foto's fictieve teksten.

Expo reist rond

De expo Om niet te vergeten is tot en met 18 november te zien bij Vitalis De Horst-Kronehoef op Kloosterdreef 23 in Eindhoven. Dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur, gratis entree. Daarna ook te zien bij andere locaties van Vitalis. Informatie hierover bij Team Welzijn & Activiteiten van De Horst-Kronehoef (040- 2969707) of kijk op vitalis.samenuitagenda.nl.