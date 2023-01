Foundation We Are strijkt neer op Strijp-S met ontmoetingsplek voor social design

PSV wacht zware klus om de beoogde nieuweling Tsygankov van Dynamo Kiev binnen te halen

PSV onderneemt serieuze pogingen om aanvaller Viktor Tsygankov los te weken bij Dynamo Kiev, waar hij nog tot eind dit seizoen onder contract staat. De 25-jarige aanvaller is in juli transfervrij, maar moet nu nog meerdere miljoenen kosten. PSV wacht daarom een helse klus om hem binnen te halen. Ook is er concurrentie van buitenlandse clubs.

