Foute namen op Eindhovens oorlogsmonument maken veel los: ‘Sommige mensen zijn oprecht verontwaardigd’

Eindhoven wil compensa­tie voor 31 illegaal gekapte bomen op de Parklaan

EINDHOVEN - In totaal 31 bomen op de Parklaan in Eindhoven, bij het pand van Next Level Vastgoed, zijn begin maart illegaal gekapt. De gemeente, die een kapvergunning had verleend voor welgeteld één zieke boom, wil gecompenseerd worden voor het verlies aan groen.