Fouten in plan voor Eindhovense zwemplas IJzeren Man, gemeente krijgt half jaar om ze weg te poetsen

Dynamo werkt aan Walk of Fame van vijftig jaar jongeren­cul­tuur

EINDHOVEN - Sinds een week hangen er posters in en rond Eindhoven van Dynamo, over vijftig jaar Cultureel Geweld. Mensen kunnen stemmen op een subcultuur of organisatie in Eindhoven die zij het belangrijkst voor de stad vinden. De winnaar krijgt een plek in een heuse Walk of Fame op de Smalle Haven.

5 november